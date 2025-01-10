Tokat'ta trafik kazası: 1 ölü

Fahri Palaz idaresindeki 60 KV 922 plakalı otomobil, Yolkonak mevkisinde Oktay Yılmaz yönetimindeki 61 HS 244 plakalı tırın 61 K 0227 plakalı dorsesine arkadan çarptı.
Bu sırada arkadan gelen İbrahim Çavuşoğlu'nun kullandığı 60 EG 826 plakalı otomobil de duramayarak, önünde seyreden Eminakcan Yılmaz idaresindeki 06 DL 101 plakalı cipe çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 60 KV 922 plakalı otomobilde bulunan Ayşe Koca olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan cip sürücüsü Eminakcan Yılmaz ile 60 KV 922 plakalı otomobilde bulunan Mukaddes Koca, Saniye Palaz ve Suat Palaz, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.