Tokat'ta trafik kazası bir genci canından etti! Acı haber 4 gün sonra geldi

Kaza, 4 gün önce Turhal ilçesi Şenyurt kavşağında meydana geldi. D.M. idaresindeki 60 AN 009 plakalı Volkswagen marka otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen C.C. idaresindeki 60 AB 829 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil sürüklendi.

Kazada otomobil sürücüsü D.M. ile araçtaki D.D., Yunus Emre Ayten, F.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Yunus Emre Ayten, kazadan 4 gün sonra tedavi gördüğü Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.