Güncel

Tokat'ta vahşet! Babasını öldürüp havuz deposuna gömdü

Yunanistan'dan Tokat'a döndükten sonra kaybolan Zihni C'nin cesedi, polis ekiplerinin çalışmasıyla bir sitenin havuz deposunda bulundu. Talihsiz adamı, oğlunun vahşice katlettiği ortaya çıktı.

IHA9 Ocak 2026 Cuma 15:50 - Güncelleme:
Tokat'ta vahşet! Babasını öldürüp havuz deposuna gömdü
Bir süre önce Yunanistan'dan memleketi Tokat'a gelen Zihni C'den haber alamayan kızları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Soruşturma kapsamında Zihni C'nin oğlu M.C. emniyete götürülerek ifadesi alındı. Yapılan sorguda M.C.'nin iddiaya göre babasını öldürdüğünü ve cesedi Topçam Mahallesi Ahi Evleri Sitesi'nin ortak kullanım alanında bulunan havuzun altındaki depo bölümüne gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Şüphelinin verdiği bilgi doğrultusunda belirtilen adreste yapılan incelemede Zihni C'nin cesedine ulaşıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

  • tokat
  • cinayet
  • baba cinayeti
  • aile faciası
  • katil evlat

Popüler Haberler
