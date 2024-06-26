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Tokat'ta yangın! Ahırdaki 500 büyükbaş hayvan tahliye edildi

Tokat'ta 500 büyükbaşın bulunduğu ahır ve samanlık, çıkan yangında zarar gördü. Ahırdaki hayvanlar ise tahliye edildi.

DHA26 Haziran 2024 Çarşamba 15:44 - Güncelleme:
Tokat'ta yangın! Ahırdaki 500 büyükbaş hayvan tahliye edildi
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Merkeze bağlı Büyükbağlar köyünde Tokat-Turhal kara yolundaki Abdullah Doğan'a ait 500 büyükbaşın bulunduğu ahır ve samanlıkta saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Besiciler, ahırdaki hayvanları tahliye etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk olarak Pazar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekipleri, duman altında kalan Tokat-Turhal kara yolunda olası bir kaza ihtimaline karşı güvenlik tedbiri alarak sürücüleri yönlendirdi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. (DHA)

  • Tokatta ahır yangını
  • büyükbaş hayvanlar
  • tahliye

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