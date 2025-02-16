Tokat'ta zehir tacirlerine dev operasyon: Bugüne kadarki en yüksek miktar...

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Şubat tarihinde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 5 şüpheliye ait araç ve ikametlerde yapılan aramalarda 7 bin 916 adet sentetik ecza hap ile 4,38 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Ele geçirilen sentetik ecza hap miktarının ilde bugüne kadar yakalanan en yüksek miktar olduğunu belirten yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladılar.