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Tokat'ta zehir tacirlerine dev operasyon: Bugüne kadarki en yüksek miktar...

Tokat'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ilde bugüne kadarki en yüksek miktar olduğu belirtilen sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı.

IHA16 Şubat 2025 Pazar 18:36 - Güncelleme:
Tokat'ta zehir tacirlerine dev operasyon: Bugüne kadarki en yüksek miktar...
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Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Şubat tarihinde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 5 şüpheliye ait araç ve ikametlerde yapılan aramalarda 7 bin 916 adet sentetik ecza hap ile 4,38 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Ele geçirilen sentetik ecza hap miktarının ilde bugüne kadar yakalanan en yüksek miktar olduğunu belirten yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladılar.

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