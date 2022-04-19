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Tokat'taki ahır yangınında 5 büyükbaş telefon oldu

Tokat'ın Reşediye ilçesinde çıkar ahır yangınında 5 büyükbaş hayvan öldü.

DHA19 Nisan 2022 Salı 00:48 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 18:11
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Yangın akşam saatlerinde Reşadiye ilçesine bağlı Sazak Köyü Şiflikırık Mahallesi'nde yaşandı. Rafet Karlı'ya (46) ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bitişiğinde bulunan İbrahim Karlı'nın (82) evine de sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Reşadiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Şefliği'ne ait bir arazöz ile müdahale edildi. Reşadiye Kaymakamı Talat Tabur da olay yerine giderek incelemerlerde bulundu. Kontrol altına alınan yangında ahırdaki 5 büyükbaş hayvan öldü. Bitişikteki evde de hasar oluştu.

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