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Tokat'taki patlamayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA20 Mayıs 2024 Pazartesi 16:31 - Güncelleme:
Tokat'taki patlamayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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Gözaltındaki şüpheliler Turgay Ö. ve İsmail G'nin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

İki şüpheli sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.

Turgay Ö. ve İsmail G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada "18 Mayıs Cumartesi akşamı Erbaa ilçesi, Karayaka beldesinde bulunan bağ evine bomba düzeneği kurarak patlamasına sebebiyet verdiği yönünde haklarında kuvvetli şüphe bulunan ve gözaltına alınan İsmail G. ve Turgay Ö. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdir, olaya ilişkin ayrıntılı soruşturma devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İlçede, Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evinde 18 Mayıs'ta bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmişti. Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Samsun Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları araçtaki 2 kişiyi gözaltına almış, şüpheliler Tokat'a getirilmişti.

  • Tokat Patlama
  • Erbaa Tutuklama
  • Jandarma Yaralı

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