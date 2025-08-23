İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tokat'tan iyi haber: Orman yangını kontrol altında
Güncel

Tokat'tan iyi haber: Orman yangını kontrol altında

Tokat kent merkezinde bulunan Gıjgıj Tepesi'ndeki çam ormanında çıkan yangına, ekipler ve vatandaşlar birlikte müdahale etti. Yangın, yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

AA23 Ağustos 2025 Cumartesi 18:07 - Güncelleme:
Tokat'tan iyi haber: Orman yangını kontrol altında
ABONE OL

Kent merkezinde Gıjgıj Tepesi mevkisinde bulunan çam ağırlıklı ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, Tokat Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları yürütülüyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AA muhabirine, Gıjgıj Tepesi'nin Tokat'ın en yeşil yerlerinden bir yeri olduğunu söyledi.

Tokat Orman İşletme Müdürlüğü, Tokat Belediyesi itfaiyesi, İl Özel İdare ve AFAD ekiplerinin bölgede özveriyle çalıştığının altını çizen Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Gerçekten vatandaşlarımız da takdire şayan onlar da ellerini taşın altına soktular, büyük bir irade gösterdiler. Çok duyarlı olmamız lazım. Ormanlar çok kıymetli. Özellikle yaz aylarında Türkiye'nin belli başlı lokasyonlarında yangınlarla karşılaşıyoruz. Tokat'ta da buna benzer bir şey oldu ama hızlı müdahale edildi. Şimdi arkadaşlar çalışmaya devam ediyor. Gece boyu soğutma çalışmaları devam edecek. Tüm vatandaşlara geçmiş olsun."

Yazıcıoğlu, yangından yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın etkilendiğini sözlerine ekledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Sokak ortasında kurşun yağdırdı: Enişte katili kameralara yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.