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Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı: Benzeri görülmemiş düzeyde ikili işbirliği kanıtlandı

Ankara'da temaslarda bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye ziyareti sırasındaki sıcak karşılamadan dolayı teşekkür mesajı gönderdi.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 22:25 - Güncelleme:
Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı: Benzeri görülmemiş düzeyde ikili işbirliği kanıtlandı
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Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tokayev'in, mesajında Ankara'daki sıcak karşılamadan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a içten teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

Tokayev'in, mesajında, Türkiye'nin başkentinde yapılan görüşmelerin kardeşlik, dostluk, karşılıklı güven ve stratejik ortaklık ruhuyla gerçekleştiğini ve benzeri görülmemiş düzeydeki ikili işbirliğini kanıtladığını ifade ettiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Kazakistan, Birleşmiş Milletler, Türk Devletleri Teşkilatı ve diğer uluslararası örgütler bünyesinde Türkiye ile etkileşime yüksek değer vermektedir ve CICA'nın (Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı) kurumsallaşma sürecine verilen sürekli desteklerinden dolayı minnettardır."

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