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TOKİ, 6 bine yakın konut teslim etti

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geçen ay 15 farklı ilde inşaatı tamamlanan 5 bin 899 konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti.

AA14 Haziran 2025 Cumartesi 11:46 - Güncelleme:
TOKİ, 6 bine yakın konut teslim etti
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TOKİ, sosyal konut projeleriyle dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara Türkiye'nin dört bir yanında yeni yaşam alanları kurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda mayıs ayında 15 şehirde 5 bin 899 sosyal konutun inşası tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Teslimatlar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Aydın, Bilecik, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Isparta, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Sivas ve Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Projeyle, hem kırsal hem de kentsel bölgelerdeki konut ihtiyacının karşılanması hedeflendi.

Konutlar, yatay mimari anlayışıyla mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlandı.

Yapılarda radye temel ve tünel kalıp sistemi kullanılarak depreme dayanıklılık ön planda tutuldu.

Projelerde çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, spor alanları, dinlenme alanları ve geniş peyzaj düzenlemeleriyle sosyal yaşam alanlarına da yer verildi.

  • TOKİ
  • toplu konut
  • Çevre
  • Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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