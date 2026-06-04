TOKİ 64 ilde 20 bin konut satışa çıkarıyor: Ankara'daki örnek daireler ilk kez görüntülendi

TOKİ'nin 64 ilde satışa çıkaracağı yaklaşık 20 bin konut için Ankara Sincan'da hazırlanan örnek daireler ilk kez görüntülendi. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen konutlar, ısı, ses ve su yalıtımıyla dikkat çekiyor. Bakan Murat Kurum'un AA Editör Masası'nda duyurduğu TOKİ konut satışı projesi, orta gelir grubundaki vatandaşlara uygun fiyat ve taksit seçenekleri sunuyor.

BAKAN KURUM'DAN 64 İLDE 20 BİN KONUT MÜJDESİ

Bakan Murat Kurum, AA Editör Masası'nda TOKİ'nin orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu.

Bu kapsamda, Anadolu Ajansı (AA), Sincan'ın Yenipeçenek Mahallesi'nde 2+1 olarak inşa edilen örnek konutları görüntüledi.

Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.

SALON, KİLER VE SOSYAL DONATILARLA DONATILAN ÖRNEK DAİRELER

Salon, çocuk odası, yatak odası, kiler dolabı ve duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak ayrı olarak inşa edildi.

Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak.

BAŞVURULAR 15 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR: FİYATLAR VE TAKSİT DETAYLARI

TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı konutlar, 2+1 ve 3+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanıyor.

Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.

ANKARA, BURSA, HATAY VE KONYA'DA KONUT FİYATLARI BELLİ OLDU

Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Bursa'da 2+1 konutlar 3 milyon 300 bin lira, 3+1 konutlar 3 milyon 900 bin lira, Hatay'da konutlar 3 milyon 200 bin lira, Konya'da ise 2+1 konutlar 2 milyon 900 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacak.

Başvurular, 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek.