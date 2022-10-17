TOKİ arsa başvurularına dair detaylar, projeye başvuracak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ arsa başvuruları Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Peki TOKİ arsa başvuru şartları nelerdir? TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? İşte TOKİ başvuru ücreti, başvuru şartları, arsa bedeli ve TOKİ arsalarının yapılacağı iller...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan Sosyal Konut Projesi'nin ikinci etabını oluşturan 'İlk Evim İlk İşyerim' projesi kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri satışa sunulacak. İşte TOKİ başvuru ücreti ve proje hakkında detaylar

TOKİ ARSA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ arsa başvurularını Ziraat Bankası Şubelerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru şartlarının karşılanması durumunda kimlik belgesiyle birlikte Ziraat Bankası'na giden vatandaşlar, arsa başvurusunda bulunabilecekler.

TOKİ ilk iş yerim başvuruları ise e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Toplu Konut İdaresini (TOKİ) izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasının ardından da arsa tahsisi kesinleşmiş olacak.

TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları 10.10.2022 - 07.11.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TOKİ arsa başvuru bedeli 500 TL olarak duyuruldu.

TOKI ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDIR?

* T.C. Vatandaşı olmak.

* 18 yaşını doldurmuş olmak.

* O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)

* Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

* Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

* TOKİ tarafından yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

* Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarih olarak belirlenecek

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci tip ise hisseli parseller. Hisseli arsalar 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle sunulacak.

Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek. Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatı ödenecek, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedelinin geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek.