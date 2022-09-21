TOKİ arsa başvurusu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. Peki TOKİ arsa başvuruları ne zaman? TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru tarihleri ve gerekli şartlar

TOKİ ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında arşa satışı için başvurular 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak.

TOKİ arsa başvuruları kapsamında, müstakil parsel ve hisseli parseller olmak üzere iki grup arsa satışa sunulacak.

Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.

Hisseli arsalar ise 112 bin 500 liradan başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitle vatandaşa sunulacak.

TOKİ arsaları 10 yıl vadeyle, faizsiz olarak vatandaşlara sunulacak.

TOKİ ARSA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



TOKİ arsa başvuruları e-devlet ve Ziraat Bankası Şubeleri aracılığıyla yapılacak.



TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ arsaları için başvuru şartları şu şekilde;

T.C. Vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek,

Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması,

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır,

775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak,

Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

TOKİ ARSA FİYATLARI NE KADAR, TAKSİT ÖDEMELERİ NASIL?

10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde vatandaşlara sunulacak arsa projesi iki tipten oluşuyor.

Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.

Hisseli arsalar ise 112 bin 500 liradan başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitle vatandaşa sunulacak.

TOKİ'DE SATIŞA SUNULAN ARSALAR HANGİ İLLERDE?

Yatırım için sunulan arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.