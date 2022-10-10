TOKİ 'İlk Evim İlk İşyerim' projesi kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular alınmaya başladı. Tarihin en büyük Sosyal Konut Projesi konut başvurularının tamamlanmasının ardından gözler TOKİ arsa başvurularına çevrildi. TOKİ arsa başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler? İşte TOKİ başvuru ücreti ve proje hakkında detaylar

TOKİ Sosyal Konut hamlesi 'İlk Evim İlk İşyerim' projesi başvuruları 10 Ekim Pazartesi günü itibarıyla başladı. TOKİ arsa başvurularının başlamasıyla birlikte projeye dair detaylar merak edildi. İşte TOKİ başvuru ücreti, başvuru şartları, arsa bedeli ve TOKİ arsalarının yapılacağı iller...

TOKİ ARSA BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

İlk evim ilk iş yerim proje kapsamında 1 milyon arsa 10 ve bin iş yeri için başvurular e-devlet ve Ziraat Bankası Şubelerinden gerçekleştirilecektir.

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, TOKİ arsa başvurularını Ziraat Bankası Şubelerinden gerçekleştirebilecek.

TOKİ ilk iş yerim başvuruları ise e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Toplu Konut İdaresini (TOKİ) izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasının ardından da arsa tahsisi kesinleşmiş olacak.



TOKİ ARSA BAŞVURU TARİHLERİ

TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları 10.10.2022 - 07.11.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Arsa için yapılan müracaat sayısının öngörülen arsa sayısından fazla olması halinde, noter kurası ile öngörülen arsa sayısının %20 fazlası kadar yedekli olarak hak sahibi belirlenecektir.

İmar planlarının onaylanması, imar uygulamasının sonuçlanarak tescil olmasının akabinde, belirlenen hak sahipleri arasında noter kurası ile arsalar belirlenecektir.

İmar planlarının onaylanması, imar uygulamasının sonuçlanarak tescil olmasının akabinde, belirlenen hak sahipleri arasında noter kurası ile arsalar belirlenecektir.

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?

TOKİ arsaları; Ankara'da 1000, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500, Diyarbakır ve Kocaeli'de 450, Eskişehir, Kayseri ve Manisa'da 350, Mersin, Denizli ve Balıkesir'de 300, Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ'da 250, Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas'ta 200, Şırnak'ta 150 ve Kastamonu'da ise 100 adet olmak üzere inşa edilecek.

TOKİ ARSA BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TOKİ arsa başvuru bedeli 500 TL olarak duyuruldu.

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarih olarak belirlenecek

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci tip ise hisseli parseller. Hisseli arsalar 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle sunulacak.

Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek. Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatı ödenecek, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedelinin geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek.

İLK EVİM PROJESİ kapsamında konut başvurusunda bulunan kişiler İLK EVİM ARSA projesine de başvuruda bulunabilirler. Ancak hem İLK EVİM PROJESİ hem de İLK EVİM ARSA projesi Noter kurası sonucunda asil olmaya hak kazanmaları halinde; bu hak sahipleri İLK EVİM PROJESİ ile İLK EVİM ARSA projesinden sadece birini seçmek zorunda olup seçmedikleri hak sahipliğinden vazgeçmiş sayılırlar.

TOKİ ARSA SATIŞI BAŞVURU ŞARTLARI

* T.C. Vatandaşı olmak.

* 18 yaşını doldurmuş olmak.

* O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)

* Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

* Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

* İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

* Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.