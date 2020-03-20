TOKİ Başakşehir 3+1 ve 2+1 kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim isim Başakşehir TOKİ çekiliş listesi

20 Mart 2020 Cuma 13:28 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 13:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlayıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ile gerçekleştirilen "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında yapılan Toplu konut çekilişinde Başakşehir kura sonuçları belli olmaya başladı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak. Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu proje sayesinde birçok vatandaş ev sahibi olmaya başladı. Başakşehir TOKİ'nin yeni ilçe merkezi olarak belirlenen Toplu konutların olduğu 24 bölgeli Kayaşehir (Kayabaşı olarak da biliniyor) civarında yeni bir etap olarak inşa edilmesi bekleniyor. TOKİ İstanbul Başakşehir 2+1 ve 3+1 konutları sonuçları haberimizin detayında. İşte isim isim açıklanan TOKİ İstanbul Başakşehir 2+1 ve 3+1 kura çekilişinin kabul edilen liste sonuçları..

TOKİ İstanbul Başakşehir 3+1 ve 2+1 kura sonuçları açıklanıyor...

İşte isim isim TOKi Başakşehir için kabul edilen konut başvuru listesi

KABUL EDİLEN 2+1 BAŞVURU LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KABUL EDİLEN 3+1 BAŞVURU LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

