TOKİ Başkanı Bulut, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtımında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreni düzenlendi.

Bulut, konuşmasında, sosyal konut üretiminde 2003'ün bir milat olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlayan planlı kentleşme ve konut seferberliği ile 20 yılda 1 milyon 170 bin konut rakamına ulaşılarak, milyonlarca vatandaşı ev sahibi yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Özellikle son üç yılda, kurumsal kapasiteyi geliştirerek, düzenlenen kampanyalar, kentsel dönüşüm projeleri ve afet sonrası konut inşatları ile üretimini kat kat artırdıklarını aktaran Bulut, konutun niteliklerini ve kalitesini yükselterek, her bir projeyi şehirlerin tarihi dokusuna, kültürüne, bölgelerin iklimine ve coğrafi özelliklerine göre projelendirip, yaşanabilir mekanlar oluşturduklarını ifade etti.

TOKİ olarak dünyada benzeri olmayan bir süreci yönettiklerini ve dünyada yapılamamış bir işi başardıklarını dile getiren Bulut, şunları söyledi:

"20 yıl önce ortaya koyduğunuz özgün üretim modeli, yüzü aşkın dost ve kardeş ülkede ilgiyle takip ediliyor, destek isteyen ülkelere sosyal konut üretimindeki yüksek tecrübemizi aktarırken, özellikle şunu vurguluyoruz. Üretmek fiziki bir süreçtir, projeden uygulamaya, gerekli altyapıyı oluşturduğunuzda bunu başarabilirsiniz, ama bunu hızlı, doğru ve kararlılıkla yapabilmeniz için güçlü bir kurumsal yapıya ve güçlü bir irade ortaya koyacak hükümet yönetimine ihtiyacınız vardır."

- "YILIN İLK 8 AYINDA SEKTÖRE AKTARDIĞIMIZ KAYNAK 40 MİLYAR LİRA"

Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine bu görevi verdiğinde, yüksek katlı yapılaşmaya müsaade etmediklerini, bu talimatla yatay mimari ve mahalle kültürünü esas alan, şehirlerin mimari karakterine uygun yeni ve nitelikli projeler geliştirerek, zemin artı 5'i geçmeyen 239 bin konut ürettiklerini söyledi.

Yatay şehircilik anlayışının bugün tüm şehirlere yayıldığını, bundan sonra inşa edilecek konutlara da örnek oluşturduğunu ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla 129 bini sosyal konut olmak üzere kamu binaları, millet bahçeleri ve sanayi siteleri gibi yüzlerce sosyal donatının inşaatına devam ediyoruz. Yılın ilk 8 ayında sektöre aktardığımız kaynak 40 milyar lira olup, işçisinden ustasına, mühendisinden mimarına, üreten tezgahlardan, fabrikalara kadar doğrudan ve dolaylı yüzlerce sektöre yıl sonuna kadar toplamda 75 milyarlık kaynak aktaracağız."

- "ÇAĞDAŞ YAŞAMA VE ÇEVREYE DUYARLI SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ALANLARI OLUŞTURUYORUZ"

Ömer Bulut, her bir vatandaşın erişebildiği ve ekonomik olarak karşılanabilir sosyal konut üretme çabasına, bugün yenisini ekleyerek tarihi bir görevi üstlenmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde evi olmayanlara sosyal konut, kendi evini yapacaklara altyapısı tamamlanmış imarlı arsa, küçük ve orta ölçekli sanayiyi destekleyecek, üretime ve istihdama katkı sağlayacak iş yerleri inşa ettiklerini vurguladı.

"Bu kampanya, sadece bir konut üretimi değil, aynı zamanda tüm sosyal ve ekonomik altyapı ihtiyaçlarının karşılandığı, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmayı esas alan komşuluk ilişkilerinin gözetildiği, kent dokusu ile bütünleşen, afetlere dayanıklı, tarihi mirasa, çağdaş yaşama ve çevreye duyarlı sürdürülebilir yaşam alanları oluşturuyoruz." diyen Bulut, proje ile konut piyasasının düzenlenmesini sağladıklarını söyledi.

Ömer Bulut, şunları dile getirdi:

"Özellikle vurguladığımız 'Evi olmayan tek vatandaşımız kalmayana dek bu projeleri yapacağız' hedefi doğrultusunda, cumhuriyet tarihinin böylesine kapsamlı konut projesini, gece gündüz demeden çalışarak, üretiyoruz. Bakanlığımızın koordinasyonunda yaklaşık 5 milyon vatandaşımıza nasıl yuva olduysak, tarihin en büyük kentsel ve deprem dönüşümünü nasıl uygulamaya koyduysak, bahçe kültürümüzü ihya ederek, şehirlerimizde yüzlerce millet bahçesini nasıl inşa ettiysek, yeni üreteceğimiz konutları, imarlı arsa ve iş yerleri yapımını da inşallah süresi içinde vatandaşlarımıza teslim edecek, millet eksenli, Türkiye sevdamızla şehirlerimize yepyeni yaşam alanları kazandıracağız. Ailelerin mutluluğuna, iş yerlerinin bereketine, ülkemizin huzur ve güvenine katkı sağlayacak bu projenin inşasında TOKİ olarak, plan, proje ve ekiplerimizle hazır, millet ve devletimizin emrindeyiz."