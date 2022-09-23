TOKİ Sosyal Konut Projesine başvurular devam ediyor. Ev sahibi olmak için başvuran varandaşlar "TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022, TOKİ kura çekimi ne zaman?" gibi sorulara cevap arıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut projesiyle 2 yılda 250 bin ev, 100 bin konut imarlı arsa ve 10 bin işyeri satılacak. İşte TOKİ başvuru sonuçları ve kura çekimi ile ilgili merak edilenler

SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR YAPILABİLECEK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek konutlar için E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 28.10.2022 tarihinde sona erecek olup, Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla yapılacak olan başvurular 14.09.2022 – 31.10.2022 tarihleri arasında kabul edilecek.

TOKİ ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ'nin arsa ve sanayi işyeri için alacağı başvurular ise 10 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında alınacak.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

TOKİ Sosyal Konut Projesinde başvuruların sona ermesiyle birlikte konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecek.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek. " dedi.

TOKİ kura çekimi, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

Bakan Kurum, TOKİ kura çekimi ile ilgili 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?

TOKİ sosyal konut başvuru ücreti olarak 500 TL olarak belirlendi. TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.