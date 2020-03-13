TOKİ canlı yayın izleme linki: TOKİ 2020 kura çekimi canlı nasıl izlenir?

13 Mart 2020 Cuma 11:20 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 11:20

TOKİ kura çekilişleri için heyecan devam ediyor. TOKİ 2020 kura çekimi canlı nasıl izlenir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. TOKİ küresel bir salgın haline gelen Koronavirüse karşı devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında vatandaşımızın sağlığını korumak için '100 bin yeni sosyal konut projesi' kapsamında gerçekleştirilen kura törenlerini iptal ettiğini açıkladı. TOKİ 2020 kuraları, kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde noter hurunda gerçekleştirilecek ve canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ 2020 KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

TOKİ kuraları, kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde noter hurunda yapılacak olup TOKİ sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

TOKİ CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.

E- DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞME NASIL İMZALANACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.