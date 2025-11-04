Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) İlk Evim Projesi kapsamında Düzce'nin Kirazlı Mahallesi'nde ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından, 349 sosyal konutun yapımının tamamlandığı Düzce'nin Kirazlı Mahallesi'ndeki ev sahibi olan vatandaşların düşüncelerine yer vererek, şunları kaydetti:

"Ayşe abla, Hasan ağabey, Hiranur kardeşimiz. TOKİ ile yuva sahibi olan 1 milyon 740 bin vatandaşımızdan sadece birkaçı. Yeni 500 bin sosyal konutumuz da sizleri bekliyor. Burası Düzce."

Görüntülerde görüşlerine yer verilen iki çocuk annesi Hiranur Kınay, son gün kampanyaya başvurduğunu belirterek, "TOKİ'nin bana çıkacağını düşünmüyordum. Zaten son dakika komşumun verdiği borçla başvurdum. Şansıma da hamileydim. Hamileyken aldım haberi, bebeğime çıktı yani. Şimdi çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Hak sahibi Hasan Gür de TOKİ'den böyle bir evin çıkması hayalinin olmadığını belirterek, "Çocuklar, 'Baba senin şansın vardır.' dedi. Hakikaten de şansım varmış, nasipmiş çıktı." ifadesini kullandı.

Diğer hak sahibi Saadettin Kurt ise TOKİ'nin kasaba gibi bir yerleşim yeri kurduğunu ve içerisinde okul, cami, park ve kafeterya gibi birçok sosyal alanın mevcut olduğunu kaydetti.

BUGÜNE KADAR 1 MİLYON 740 BİN SOSYAL KONUT İNŞA EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut, 13 Eylül 2022'de başlatılan "250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, İlk Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri" projeleriyle dar gelirli vatandaşlara güvenli barınma imkanı sağlıyor.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde bugüne kadar TOKİ eliyle 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi. 280 bin sosyal konutun inşası da devam ediyor.

Öte yandan, yıl sonunda 500 bin konutluk "Yüzyılın Konut Projesi" hayata geçirilecek. Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği olacak proje ile 81 ilde vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olabilme imkanı sağlanacak.