TOKİ İstanbul kura sonuçları e-devlet sorgulama! Esenler, Başakşehir, Arnavutköy TOKİ kura sonuçları isim listesi 2023

İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklanmaya başlandı. TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları canlı yayında ve noter huzurunda belli oluyor. TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında İstanbul'un Başakşehir, Esenler ve Arnavutköy ilçelerinde yapılacak olan sosyal konutlara başvuranlar TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilecekler. İşte Esenler, Başakşehir, Arnavutköy TOKİ kura sonuçları e-devlet sorgulama ekranı ve isim listesi 2023

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek olan 28 bin 340 konutun hak sahiplerinin belirlendiği TOKİ İstanbul kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. Nisan ayının 19'unda sona erecek olan İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi, başvuru yapan binlerce vatandaş tarafından heyecanla takip ediliyor.

TOKİ BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

İlk Evim İlk İş Yerim kura çekimi kapsamında İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy, Esenler, Başakşehir TOKİ kura çekimi devam ediyor. İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi 2023

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ İstanbul kura çekiliş sonuçları 19 Nisan'a kadar açıklanmaya devam edecek.

İstanbul TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler'de yapılacak olan 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan 28.340 konut için gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ sonuçları, TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kontrol edilebilecek.