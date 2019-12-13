Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dar gelirli aileler için 100 bin sosyal konut müjdesi verdi. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından gündeme gelen sosyal konutlar hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. TOKİ İstanbul projesi kaç konut olacak? TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 81 ilde inşa edilecek olan 100 bin konutun inşasına 2020 yılında başlanacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesine dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.

TOKİ İSTANBUL PROJESİ KAÇ KONUT OLACAK?

TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'a 10 bin sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor.

TOKİ İSTANBUL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

100 bin sosyal konut projesindeki konutlar için başvurular 15 Aralık 2019 ve 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5 bin 500 TL'den düşük olanlar başvuracak.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- T.C. vatandaşı olmak

- Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak

- TOKİ'den konut satın almamış olması ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak

- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak

- Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak

- Aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 TL'nin üstünde olmamak

TOKİ 2020 PROJELERİ HANGİ İLLERDE?

KARADENİZ: Geleneksel yığma taş yapıları andıracak biçimde cephede zemin kat seviyesinde yöresel taş kaplamalar, üst katlarda ise ahşap hissi verecek kaplamalar kullanılacak.

MARMARA: Hem geleneksel hem modern yapılar inşa edilecek. Depreme dayanıklı, yeşili bol, mahalle kültürünü yansıtan tasarımlar olacak.

EGE: İklim koşullarına uygun, açık renkli cephe kaplamaları ve boyamaları, ahşap görünümlü kat silmeleri ile dikmeler, yer yer cephe süslemeleri ve kiremit çatılar yer alacak.

AKDENİZ: Güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renkleriyle sade ve yalın cephe çizgileri, teras, eğimli çatılarıyla geleneksel kemerli pencereler ve ferforjeler kullanılacak.

İÇ ANADOLU: Ahşap süslemeli bitişik düzenli yapıları, cumbalı evleriyle örf adet ve gelenekleri yaşatan mahalle kültürünü benimseten konutlar yapılacak.

DOĞU ANADOLU: Arazinin zor şartlarına cevap verebilecek nitelikte cephe unsurları, bölgenin yapısına uygun malzemeler seçilecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Yöresel taşların hakim olduğu cephe kaplamaları ve motif işlemeleri, düz damlar ve büyük balkonlar, yer yer eğimli metal çatılar ve geniş saçaklar kullanılacak.