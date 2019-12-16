TOKİ İstanbul sosyal konut hangi ilçelerde? TOKİ İstanbul başvuruları başladı!

TOKİ İstanbul sosyal konut hangi ilçelerde? sorusunun yanıtı merak ediliyor. TOKİ İstanbul başvuruları başladı. Ucuz konut sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlar TOKİ projelerine ilgi gösteriyorlar. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak. TOKİ İstanbul sosyal konut projesi hakkında tüm detaylar haberimizde..

TOKİ İSTANBUL SOSYAL KONUT HANGİ İLÇELERDE?

TOKİ İstanbul sosyal konut projesinin hangi ilçede yapılacağı henüz açıklanmadı. Ancak TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'a 10 bin yeni konut yapılması hedefleniyor.

TOKİ HANGİ İLLERDE KONUT YAPACAK?

*TOKİ'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak bu il ve ilçeler gündemde.

1. Adana - 1.600 konut

2. Adıyaman - 300 konut

3. Afyon - 2.000 konut

4. Ağrı - 500 konut

5. Amasya - 500 konut

6. Aksaray - 950 konut

7. Ankara 4.000 konut

8. Antalya - 1.000 konut

9. Ardahan - 800 konut

10. Artvin - 300 konut

11. Aydın - 400 konut

12. Balıkesir - 3.500 konut

13. Batman - 400 konut

14. Bartın - 300 konut

15. Bayburt - 300 konut

16. Bilecik - 500 konut

17. Bingöl - 400 konut

18. Bitlis - 300 konut

19. Bolu - 400 konut

20. Burdur - 600 konut

21. Bursa 3.200 konut

22. Çanakkale - 500 konut

23. Çankırı - 1.000 konut

24. Çorum - 500 konut

25. Denizli - 3.500 konut

26. Diyarbakır - 2.000 konut

27. Düzce - 300 konut

28. Edirne - 300 konut

29. Elazığ - 1.400 konut

30. Erzincan - 500 konut

31. Erzurum - 2.500 konut

32. Eskişehir - 3.000 konut

33. Gaziantep - 5.200 konut

34. Giresun - 600 konut

35. Gümüşhane - 300 konut

36. Hakkari - 300 konut

37. Hatay - 1.000 konut

38. Iğdır - 300 konut

39. Isparta - 1.200 konut

40. İstanbul - 10.000 konut

41. İzmir - 3.500 konut

42. Kahramanmaraş - 2.000 konut

43. Karabük - 300 konut

44. Karaman - 800 konut

45. Kars - 600 konut

46. Kastamonu - 300 konut

47. Kayseri - 3.000 konut

48. Kırıkkale - 600 konut

49. Kırklareli - 300 konut

50. Kırşehir - 700 konut

51. Kilis - 600 konut

52. Kocaeli - 3.000 konut

53. Konya - 4.000 konut

54. Kütahya - 950 konut

55. Malatya - 1.000 konut

56. Manisa - 1.500 konut

57. Mardin - 1.000 konut

58. Mersin - 2.000 konut

59. Muğla - 1.000 konut

60. Muş - 400 konut

61. Nevşehir - 400 konut

62. Niğde - 300 konut

63. Ordu - 400 konut

64. Osmaniye - 500 konut

65. Rize - 700 konut

66. Sakarya - 1.000 konut

67. Samsun - 1.500 konut

68. Siirt - 300 konut

69. Sinop - 500 konut

70. Sivas - 1.000 konut

71. Şanlıurfa - 3.500 konut

72. Şırnak - 300 konut

73. Tekirdağ - 1.200 konut

74. Tokat - 300 konut

75. Trabzon - 1.000 konut

76. Tunceli - 300 konut

77. Uşak - 700 konut

78. Van - 800 konut

79. Yalova - 300 konut

80. Yozgat - 500 konut

81. Zonguldak - 300 konut

TOKİ'NİN SOSYAL KONUT YAPACAĞI İLÇELER

Ankara Sincan Saraycık Mahallesi 2300 konut

Ankara Beypazarı 500 konut

Ankara Nallıhan 200 konut

Adana Sarıcam Akkuyu mevkii 800 konut

Adana Buruk mevki 800 konut

Afyon Dinar 94 konut

Afyon Sadıkbey 350 konut

Afyon Çetinkaya Mahallesi 480 konut

Afyon Emirdağ 151 konut

Aksaray Güzelyurt 156 konut

Aksaray Yenikent 150 konut

Aksaray Ağaçören 60 konut

Aksaray Eskil 142 konut

Amasya Gümüşhacıköy 79 konut

Ardahan Göle 300 konut

Batman Sason 116 konut

Bilecik Gölbaşı Reşadiye Mahallesi 168 konut

Bingöl Yedisu mevki 106 konut

Burdur Karamanlı 109 konut

Çankırı Eldivan 94 konut

Çankırı Şabanözü 200 konut

Çorum Uğurludağ 150 konut

Çorum Oğuzlar Mahallesi 100 konut

Elazığ Maden 150 konut

Erzincan Üzümlü 75 konut

Erzincan İliç 230 konut

Erzurum Pasinler 142 konut

Erzurum Şenkaya 100 konut

Isparta Aksu 100 konut

Isparta Eğirdir 200 konut

Hatay Yayladağ 102 konut

Kayseri Sarıoğlan 230 konut

Kırıkkale Delice 100 konut

Kırıkkale Bahşılı 220 konut

Kırıkkale Keskin 124 konut

Kırıkkale Yahşihan 300 konut

Kilis Polateli 188 konut

Konya Altınekin 204 konut

Kütahya Simav 160 konut

Kütahya Demirci 79 konut

Kütahya Çavdarhisar 160 konut

Malatya Yazıhan 78 konut

Nevşehir Derinkuyu 126 konut

Sivas Akıncılar 260 konut

Trabzon Şalpazarı 48 konut

Yozgat Sarayköy 200 konut