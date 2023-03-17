Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kura çekilişi heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Tuzla TOKİ kura çekilişi başladı. İlk Evim Arsa projesi kapsamında İstanbul Tuzla'da 16 - 29 Mart arasında yapılacak çekilişler sonucunda 20 bin 920 konutun hak sahibi belirlenecek. İstanbul Tuzla TOKİ isim listesi 2023 canlı yayın üzerinden noter huzurunda açıklanıyor. İşte TOKİ İstanbul Tuzla kuraya hak kazananlar listesi sorgulama ekranı...

İstanbul TOKİ Tuzla 20 bin 920 konut kurası, TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek. TOKİ İstanbul Tuzla kuraya hak kazananlar listesini canlı yayından takip edebilirsiniz.

İSTANBUL TUZLA TOKİ ÇEKİLİŞİ 2023 CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ



İstanbul Tuzla TOKİ isim listesi 2023, kura çekiminin ardından ilan edilecek. TOKİ İstanbul Tuzla kuraya hak kazananlar, yalnızca E-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

İSTANBUL TUZLA TOKİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA 2023 İÇİN TIKLAYINIZ



Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Çekilişin tamamlanmasının ardından Karaman Merkezde 800 müstakil arsanın hak sahibi belli olacak. Eskişehir TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Sonuçların sisteme aktarılması ortalama 1 gün sürebiliyor.

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU

TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu.

İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konut kura çekim tarihleri ve konut sayıları şu şekilde:

İstanbul Tuzla: 20 BİN 920 KONUT (16-29 MART)

Silivri Selimpaşa: 200 KONUT (30 MART)

Çatalca: 540 KONUT (30 MART)

Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler: 28 BİN 340 KONUT (1-19 NİSAN)