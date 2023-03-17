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TOKİ Karaman arsa kura sonuçları açıklandı! Karaman TOKİ arsa kura çekilişi isim listesi sorgulama

TOKİ Karaman Merkez 880 müstakil arsa kurası bugün düzenlendi. Karaman TOKİ arsa kura çekimi sonuçları canlı yayın üzerinden noter huzurunda açıklandı. Başvuruda bulunanların gözleri TOKİ Karaman arsa kura çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 17 Mart 2023 TOKİ Karaman arsa kura sonuç nihai isim listesi sorgulama ekranı...

17 Mart 2023 Cuma 15:40 - Güncelleme:
TOKİ Karaman arsa kura sonuçları açıklandı! Karaman TOKİ arsa kura çekilişi isim listesi sorgulama
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Toplu Konut İdaresi (TOKİ) arsa kura çekilişi heyecanı devam ediyor. İlk Evim Arsa projesi kapsamında Türkiye genelinde 1 milyon arsa hak sahibiyle buluşacak. Karaman TOKİ arsa kura çekilişi bugün düzenlendi. Bu kapsamda Karaman Merkez'de 880 müstakil arsanın sahibi belli oldu. İşte 17 Mart 2023 TOKİ Karaman sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

Karaman Merkez İlk Evim 800 Müstakil Arsa Kurası, TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebildi.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları, kura çekiminin ardından ilan edilecek. TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor.

TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Çekilişin tamamlanmasının ardından Karaman Merkezde 800 müstakil arsanın hak sahibi belli olacak. Eskişehir TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Sonuçların sisteme aktarılması ortalama 1 gün sürebiliyor.

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kura çekimi tarihlerini açıkladı.

Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlk İş Yerim" için kura çekimlerine başlandığını duyurarak, "250 alt sektörü harekete geçiren 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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