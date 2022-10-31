TOKİ konut başvurusu bitti mi? TOKİ konut başvurusu için son gün ne zaman?

TOKİ konut başvurusu bitti mi? sorusu henüz başvuruda bulunmayan vatandaşlar tarafından gündeme geldi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine 7,5 milyonun üzerinde kişi başvurdu. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular cuma günü tamamlandı. Peki TOKİ konut başvurusu için son gün ne zaman? İşte TOKİ konut başvurularının biteceği ve kura çekilişinin yapılacağı tarih.

TOKİ KONUT BAŞVURUSU BİTTİ Mİ?

TOKİ sosyal konu projesinde e-Devlet başvuruları sona erdi. Bankalar üzerinden başvurular ise devam ediyor.

TOKİ KONUT BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Ziraat Bankası ve Halk Bank aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek.

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde iş yeri ve arsa başvuruları ise 7 Kasım'a kadar sürecek.

7,5 milyonun üzerinde kişinin başvurduğu proje sayesinde 81 ilde dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak. Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecek.

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında 2 yılda 250 bin ev yapılacak. Konutlar, yerel ve yatay mimariye uygun şekilde inşa edilecek ve binalar 5 katın üzerinde olmayacak.

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Türkiye tarihinin en büyük konut projesi ile ilgili bilgiler verdi.

Ömer Bulut, dev konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim 2022 itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi.

TOKİ sosyal konut kura çekimi Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.

TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.