TOKİ konutlarında ilk bayram

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da asrın felaketinin izleri silinerek binlerce yuva inşa edilmişti. Depremin ardından bayramlarını yeni yuvalarında geçiren aileler buruk mutluluk yaşıyorlar. İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde bulunan TOKİ'de hayatını sürdüren Dönmez ailesi, bayramını yeni yuvasında geçirdi.

Depremin yaralarının sarılması için gece gündüz emek verenlere teşekkürlerini dile getiren aile büyüğü Hüseyin Dönmez, "Deprem olduğunda ev yıkıldı, sonra devletimiz sağ olsun. Yazın geldik, bugün şimdi oturuyoruz. Şimdi de bayram ziyaretine geldi; yakın akrabalar, torunlar, yeğenler ve hep beraber mutluluğu yaşıyoruz. Daha böyle deprem görmedim. Dışarıda kaldık, ilk an çadır gelmedi, sonra çadır geldi. Ev çıkınca yeni yuvamıza yerleştik, o kadar sevindim ki yani evsizlik kötü, yetkililere çok teşekkür ederiz. Allah devletimize zarar vermesin, emeği geçen herkese teşekkür ederiz ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

Bayramların 6 Şubat'tan sonra buruk geçtiğini söyleyen akraba Akın Ateş ise, "Misafirliğe geldik. Eniştemiz burada, onunla beraber bayramlaşmaya geldik. Depremin acılarını sarmak için daha çok kaynaşmamız gerekiyordu. Devletimiz sağ olsun, buradaki TOKİ'leri de inşa ederek vatandaşlarımızı ev sahibi yaptı. Sağ olsun var olsun. Çok daha iyi yaşayabiliyorduk ama şimdi tabii ki biraz daha buruk geçiyor eskisine nazaran. Ama yine dediğimiz gibi yeğenlerimiz sağ olsun ve bütün ailelerimiz yanımızda. Çok teşekkür ediyoruz" dedi