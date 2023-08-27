Odunpazarı İlçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan Karapınar TOKİ konutlarındaki vatandaşlar, yaşadıkları sıkıntılardan dolayı adeta isyan etti. Yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı bölgeye yarım saatte bir sadece belediye otobüsünün gelmesinden dolayı özellikle sabah ve akşam saatlerinde büyük bir ulaşım problemi yaşayan vatandaşlar, konuyu defalarca yetkililere iletmelerine rağmen sonuç alamadıklarını anlattı. Belediye otobüsü haricinde bölgeye hiçbir toplu taşıma aracının gitmemesiyle birlikte mağduriyet yaşayan vatandaşlar, çevredeki semt pazarlarına ve marketlere de gidemiyor. Karapınar TOKİ konutlarının girişinde bulunan büfeden tüm ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyeti CHP'li Odunpazarı Belediyesine defalarca iletmelerine rağmen çözüm bulamadı. Özellikle ileri yaştaki ve çalışan bireylerin alışveriş yaparken sıkıntı yaşadığı bölgeye kamyonetle meyve sebze getiriliyor. Şehrin merkezinde seyyar olarak satılan meyve sebzelerle ihtiyaçlarını gideren mahalleli, yetkililerden çözüm istiyor.

"TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇOK AZ GELİYOR, DAHA SIK UĞRAMALARI LAZIM"



Toplu taşıma araçlarının çok fazla dolaşması sebebiyle 10 dakikalık yolu 1 saatte geldiklerini söyleyen Filiz Sarıca, sefer sayısının arttırılmasının ve uygun hatlar yapılmasının daha uygun olacağını belirterek, "Çocuğum işten çıkıyor, tramvaydan iniyor ve 21'e biniyor. O araç Erenköy'ü geziyor, çocuk eve bir saat geç geliyor. Aslında 10 dakikalık yol. 1 ve 2 numara uçtan geçiyor. O bir uğrasa çocuk 10 dakikada evde olacak. Bir çarşıya pazara gidemiyoruz, sıkış tepiş oluyor. Bizim sorunumuz ulaşım, buna çözüm bulsunlar. Toplu taşıma araçları çok az geliyor, daha sık uğramaları lazım. Sefer yolu uzun oluyor. Kısa yollar varken uzun yoldan geliyorlar. Yarım saatte bir uğruyorlar, o da yetmiyor. Çocuklar okula gidemiyor, geç kalıyor. Okulun kapısında bekliyorlar. Otobüsü kaçırırsan hem işe hem okula 1 saat sonra gitmek zorundasın. Bu kadar insanın yaşadığı bir yere bu otobüs az. Seferi az, yolu uzak. Böyle olursa vatandaş işe de geç kalır, okula da geç kalır. Hiçbir yere gidemiyoruz. Bir tane bakkal var, başka marketimiz yok. Pazar yok, bir kilo domates ihtiyacı olunca yaşlılar gidemiyor" dedi.

"BİZ KÖYDE YAŞIYOR GİBİYİZ, SORUNLARIMIZI GÖRMEZDEN GELİYORLAR"



Yaşadıkları mağduriyetlerden dolayı defalarca başvuru yapmalarına rağmen her seferinde türlü bahanelerle karşılaştıklarını belirten Kezban Öksüz, "Bizim burada ne bakkalımız ne marketimiz ne de pazarımız var. Ulaşımımız yok. Saat 20.00'den sonra araçlar teke düşüyor. Benim oğlum fabrikadan yayan geliyor, otobüs yok. Ana sağlığımız, eczanemiz de yok. Biz köyde yaşıyor gibiyiz, bunu istemiyoruz. Biz Odunpazarı'nın merkezinde yaşıyoruz ama hiçbir şeyimiz yok. Belediye burayla hiç ilgilenmiyor. Sorunlarımızı görmezden geliyor, yapmıyor. İlettik, çok ilettik ve gazeteye de çıktık ama hiçbir sorun çözülmedi. Yapamayız diyorlar. 'Burası belediyeye değil, TOKİ'ye ait' diyorlar. Hep böyle uyduruktan laflar söylüyorlar. Ben market, pazar, ulaşım, ana sağlık ve eczane istiyorum. Bizim projemizde hepsi vardı. Neden olmuyor? Bizim namaz kılmaya camimiz bile yok" diye konuştu.

"KAZIM BEY TAMAM DEDİ AMA HİÇBİR ÇÖZÜM YOK"



Yaşadıkları sorunları CHP'li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a ilettiklerinde olumlu cevap almalarına rağmen herhangi bir çözümle karşılaşmadıklarını belirten Site Yöneticisi Semra Kaymak, "Halk burada mağdur. Burada otobüsler yarım saatte bir geliyor. Okula giden çocuklarımız mağdur oluyor, işe gidenler geç kalıyor. Bir otobüs kaçırdığında yarım saat bekliyorsun. Akşam 20.00'den sonra saatte bir defa geliyorlar. O zaman da otobüsü 20.30'da kaçırdıysan 21.30'da gitmek zorunda kalıyorsun. Zaten 23.00'te otobüsler kesiliyor. Bir tane bakkalımız var, orada da yeterli hiçbir şey yok. Sebze alabileceğimiz hiçbir yerimiz yok. Bir tane ATM dahi yok. Buradaki insanların hepsi yaşlı, maaş çekebilecekleri bir yer bulamıyorlar. Bunu biz Kazım beyle de görüştük. 'Tamam' dedi ama hiçbir şekilde çözüm yok. Temizlik işleri hiçbir şekilde gelmiyor. Sadece günlük çöp alımı yapılıyor. Başka hiçbir şey yok. Fen İşlerine yazıyoruz, yollarımızda bozukluklar olduğunu söylüyoruz. Onların tamiratı yapılmıyor" dedi.

"KAZIM KURT 4-5 SENEDİR PARK SORUNUNU ÇÖZEMEDİ"



Toprak zemin olarak evlerinin karşısında bulunan park alanının yapılmadığını ve sürekli toz kalktığını belirten Halise Sarıgöz ise şu ifadeleri kullandı:

"Akşam olduğunda buraya taksiler sıralanıyor. Biz akşamları dışarı çıkıp oturamıyoruz. Çok ses oluyor, çok sesli müzikler dinliyorlar. Hastalarımız var, çoluğumuz çocuğumuz var. Rahat uyuyamıyoruz. Benim için en büyük bu sorun bu. Kazım Kurt mantı gününde geldiğinde parkla ilgili sorunumuzu söylemiştim. 4-5 senedir burasını doldurup da baş edemedi. Buranın tozunu bizim arka taraf çekiyor. Gelen kamyonlar toprak döküyor, evde olmamıza rağmen toz içinde kalıyoruz."