TOKİ kura sonuçları sorgulama! Bitlis, Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022

TOKİ kura sonuçları: Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimleri başladı. İlk yapılan kura çekimiyle; Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Van, Ağrı ve Şanlıurfa'da 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu. Bugün ise Bitlis için TOKİ kura sonuçları belirlenecek. Vatandaşlar, TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranından isim listesinde olup olmadıklarını öğrenebilecek. Bitlis, Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKİ Sosyal konut projesine yapılan 8 milyon başvurunun 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayıldı. İlk olarak açıklanan 12 il kurasının 10 gün içinde tamamlanacağı açıklandı. TOKİ kura sonuçları, başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı.

İlk kuralar Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için gerçekleştirildi. 16 Kasım 2022 tarihinde Bitlis için kura çekilişi gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bitlis, Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 belirlendi.

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TOKİ kura sonuçları, kura çekiminin ardından Toplu Konut İdaresi'nin resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabiliyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye genelinde yapılacak olan sosyal konut projesinde kura saatleri TOKİ resmi sitesi üzerinden de ilan edildi. 250 bin konutun kurası ise Mart ayına kadar tamamlanacak. Kuralar saat 09.00'da başlıyor, noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleşiyor.

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, 7 Kasım Pazartesi günü başladı. Hafta boyu devam eden çekiliş ile birlikte; Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Van, Ağrı ve Şanlıurfa'da 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu.

16 Kasım 2022 (bugün) Şanlıurfa kalan ilçeler ve Bitlis kura çekilişi yapılacak.

TOKİ kura çekilişleri noter huzurunda, canlı yayın olarak TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURALARI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.