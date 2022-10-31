TOKİ kuraları ne zaman çekilecek 2022? TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek 2022? sorusunun cevabı, başvuruda bulunan milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları bugün sona erdi. Buna göre TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine yaklaşık 8 milyonun üzerinde kişi başvurdu. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular cuma günü tamamlandı. Bankalar aracılığıyla yapan başvurular da bugün sona erdi. Şimdi ise TOKİ kuraları için gözler Toplu Konut İdaresi Başkanlığına çevrildi. İşte TOKİ konut başvurularının biteceği ve kura çekilişinin yapılacağı tarih.

TOKİ sosyal konu projesinde başvurular sona erdi.

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde iş yeri ve arsa başvuruları ise 7 Kasım'a kadar sürecek.

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Türkiye tarihinin en büyük konut projesi ile ilgili bilgiler verdi.

Ömer Bulut, dev konut projesinde TOKİ kuralarının Kasım ayının ilk haftası gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi.

TOKİ sosyal konut kura çekimi Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN GERİ VERİLECEK?

Konuyla ilgili toki'nin resmi internet adresinden yapılan açıklama şöyle: Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.