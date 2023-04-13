TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ para iadesi sorgulama e-devlet

TOKİ para iadesi, kura çekimleri devam ederken başvurduğu yerden konut sahibi olmaya hak kazanamayanlar tarafından sorgulanıyor. Milyonlarca vatandaşın başvuru yaptığı TOKİ sosyal konut projesinde kura çekilişleri sürüyor. TOKİ para iadesini, başvuru sırasında verdiğiniz TCKN ve Telefon Numarası ile sorgulanabilir. Peki TOKİ para iadesi nasıl ve ne zaman alınır? İşte TOKİ para iadesi sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?



TOKİ para iadesi için Halkbank resmi internet sitesine girilmelidir. Aşağıdaki adımlar uygulanarak TOKİ parası geri alınmaktadır.

İlk olarak T.C. kimlik numarası ve telefon numarası girilmelidir. Altta bulunan kutudaki harfleri yazıp devam butonuna basılmalıdır.

Daha sonra telefonunuza bir onay kodu gelecek. Bu şifreyi de yazıp devama basılmalıdır.

Hesap bilgilerinizi girip bir daha devam butonuna basın.

Bu adımdan sonra verilen bilgiler doğru olduğu takdirde iade süreci başlayacaktır.

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TOKİ para iadesi işlemleri Halkbank üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvurular da Halkbank üzerinden yapılmıştı. TOKİ kura çekilişleri belirlenen tarihlerde noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedeli olan 500 TL, başvuru yaptıktan 5 iş günü sonra hesaplara yatırılacaktır. Başvurusunu iptal edenler de kurayı beklemeden başvuru ücretini geri alabilecekler.