TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları ile ilgili heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Proje kapsamında İstanbul'da aylık geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar, 240 ay vade ile ev sahibi olabilecek. Peki TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları nelerdir? TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte beklenen tarih

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ başvuru tarihleri henüz belli olmadı. TOKİ Sosyal konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül Salı günü açıklayacak.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kabine Toplantısı'nın ardından 81 ili kapsayan TOKİ başvuruları ile ilgili ayrıntıları açıklanacağı günü duyurdu.

Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak.

Üzerinde kayıtlı konut tapusu bulunmayan, herhangi bir mal veya mülk için hissedar olmayan dar gelirli vatandaşlar, TOKİ sosyal konut projesine başvurabilecek.

TOKİ sosyal konut projesinde hak sahipleri, kura çekimi ile belirlenecek.

Sosyal konut projelerinde emekliler, şehitler ve gazi yakınları ile engellilere tanınan önceliklere, bu kez listeye gençler de dahil edildi. 30 yaş altındaki gençler, TOKİ sosyal konut projesine başvurabilecek.

TOKİ sosyal konut projesine giremeyenler ise arsaya başvurup kendi evini yapabilecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut kampanyası olan TOKİ sosyal konut projesiyle birlikte milyonlarca vatandaş, 240 aya varan taksitlerle ev sahibi olabilecek. TOKİ sosyal konut projesinin taksitleri ise asgari ücretlinini ödeyebileceği rakamlarda olacak.