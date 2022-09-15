TOKİ taksit ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, konutların aylık taksitlerinin zaman içerisinde artıp artmayacağını öğrenmek istiyor. Sosyal konut projesiyle toplam 608 bin liraya 2 artı 1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Peki TOKİ taksitleri sabit mi kalacak? Sosyal konut projesi TOKİ taksit ödemeleri nasıl olacak?

TOKİ TAKSİTLERİ SABİT Mİ KALACAK?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre hak sahiplerinin ödeyeceği konut taksiti her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak artırılacak.

TOKİ Sosyal konut projesinde ödemeler 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir. Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?



Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık TOKİ taksitleri her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. TOKİ taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ sosyal konut projesine başvurular, proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.

Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmak üzere 5 kategoride kabul edilecek.

e-Devlet üzerinden başvurular, TOKİ Başkanlığı hizmetlerinde yer alan Konut/İş Yeri Başvuru linki üzerinden proje seçilerek yapılabilecek.

TOKİ konutu projesi başvurusu 14 Eylül ile 31 Ekim arasında kabul edilecek, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

Başvuru yapan vatandaşa SMS ile onay mesajı geldiğinde 500 lira olan başvuru ücreti, başvuru yapan kişinin adına banka tarafından açılan ve SMS'te gelen IBAN no'suna yatırılacak.

Engelli vatandaşlar ise başvuruları direkt Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.