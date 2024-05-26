İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2024 Pazar / 19 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2511
  • EURO
    35,0023
  • ALTIN
    2418.47
  • BIST100
    10676.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TOKİ: Tasarruf tedbirleri kapsamında yapımı devam eden millet bahçesi projeleri tamamlanacak
Güncel

TOKİ: Tasarruf tedbirleri kapsamında yapımı devam eden millet bahçesi projeleri tamamlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), açıklanan tasarruf tedbirleri kapsamındaki hususlar dikkate alınarak '2053 Net Sıfır Emisyon' hedefi çerçevesinde, yapımı devam eden millet bahçesi projelerinin tamamlanacağını bildirdi.

AA26 Mayıs 2024 Pazar 13:20 - Güncelleme:
TOKİ: Tasarruf tedbirleri kapsamında yapımı devam eden millet bahçesi projeleri tamamlanacak
ABONE OL

TOKİ'den yapılan açıklamada, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, şehirlerdeki yeşil alan miktarını artırmak, vatandaşların sosyalleşebileceği güvenli mekanlar oluşturmak ve afet anlarında toplanma alanları kazandırmak amacıyla millet bahçeleri projelerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "81 ile 81 millet bahçesi" hedefi koyduğu hatırlatılan açıklamada, kimi kesimlerin bu hedefin önemini ve gerekliliğini kavrayamadığı, kimi kesimlerin de bir gerekçeleri olmadan, sadece siyasi kamplaşma uğruna, müzmin karşıtlıklarını sergilediği ifade edildi.

Şehirlere sosyal, ekonomik ve iklimsel katkı sağladıkça millet bahçelerinin öneminin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Muhalefetin veya bazı basın yayın kuruluşlarının, yeşil alanı artıran, karbon emisyonunu düşüren ve vatandaşlarımıza sosyal bir yeşil hayat alanı sunan millet bahçelerine karşı çıkmalarını hayretle karşılıyoruz. Millet bahçesi projelerimizin, yurdumuzun dört bir yanındaki ilçelerimizden gelen talepler ve şehirlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yapım aşamaları, faaliyet verimliliği, bakımı gibi teknik meselelerin her bahçede ayrı ayrı kontrolü ve takibi yapılmaktadır.

Yaşanan 6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya çalıştığımız için, şüphesiz önceliğimizi afet bölgesi ihya ve inşa etmektir. Ama yaşanan deprem, bize toplanma alanlarının da önemini bir kez daha işaret etmiştir. Bu anlamda altını çizmek gerekir ki açıklanan tasarruf tedbirleri kapsamındaki hususları dikkate alarak, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi kapsamında yapımı devam eden millet bahçesi projelerimizi tamamlayacağız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.