TOKİ Trabzon Beşikdüzü kura sonuçları belli mi? TOKİ Beşikdüzü kura sonucu sorgulama

TOKİ Trabzon Beşikdüzü kura sonuçları belli mi? merak ediliyor. TOKİ Beşikdüzü kura sonucu sorgulama ekranı da yoğun olarak araştırılıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Trabzon Beşikdüzü Kentsel Dönüşüm projesi, 1. etap 2. Bölge 142 Konut Ve 51 Dükkan kapsamında üretilecek 122 adet konut kura ile sahiplerini bulacak. 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin yer aldığı TOKİ Trabzon Beşikdüzü projesindeki dairelerin alanları 101 metrekare ile 139

metrekare arasında değişiyor. TOKİ Trabzon Beşikdüzü kura sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

TOKİ TRABZON BEŞİKDÜZÜ KURA SONUÇLARI BELLİ Mİ?

TOKİ Trabzon Beşikdüzü kura sonuçları belli olur olmaz aşağıdaki linkten kura sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 02 Eylül 2019 - 06 Eylül 2019 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 25 adet 2+1 konut için 10 adet, 97 adet 3+1 konut için 30 adet yedek alıcı belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.

Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.

Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 96,108,120 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.

CAYMA HAKKI VAR MI?

Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Konut alıcısı, Gayrimenkul’ ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir