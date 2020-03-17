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TOKİ Tuzla çekilişi canlı yayın izle: Tuzla TOKİ 3+1 kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Tuzla projesinde yer alan 1.725 konutun kura çekimi başladı. TOKİ Tuzla çekilişi canlı yayın izleme linki tüm başvuru yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tuzla TOKİ 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kura çekilişini TOKİ'nin resmi Twitter, Facebook ve YouTube sayfalarından canlı olarak takip etmeniz münkün. TOKİ Tuzla 2020 projeleri Aydınlı ve Orhanlı'da hayata geçirilecek. İstanbul İli Tuzla İlçesine toplamda 5 bin 750 konut inşa edilecek. TOKİ Tuzla projesine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

17 Mart 2020 Salı  10:23 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 10:23
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TOKİ'nin 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da hayata geçireceği projelerde kura çekimi başladı. TOKİ Tuzla çekilişi canlı yayın izleme linki projelere başvuru yapan vatandaşlar tarafından ilgi ile takip ediliyor. Tuzla TOKİ 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. TOKİ Tuzla 2020 projeleri Aydınlı ve Orhanlı'da hayata geçirilecek. İstanbul İli Tuzla İlçesine toplamda 5 bin 750 konut inşa edilecek. Kura çekilişini TOKİ'nin resmi Twitter, Facebook ve YouTube sayfalarından canlı olarak takip edilebilecek.

TUZLA TOKİ 3+1 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Tuzla TOKİ 3+1 kura sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ Tuzla kura sonucu açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TOKİ TUZLA CANLI YAYIN İZLE

TUZLA TOKİ KURA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.

E- DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞME NASIL İMZALANACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

Umreden dönen vatandaşlar gözlem altına alınacakları yurtlara götürülüyor

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