TOKİ Tuzla kurası ne zaman? Tuzla TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

13 Mart 2020 Cuma 11:51 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 11:51

Tuzla TOKİ kura çekimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TOKİ Tuzla kurası ne zaman? sorusunun yanıtı tüm projeye başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 81 ilde hayata geçirilecek olan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında aslan pay İstanbul'a düşmüştü. TOKİ Tuzla 2020 projeleri Aydınlı ve Orhanlı'da yapılacak. İstanbul İli Tuzla İlçesine toplamda 5 bin 750 konut inşa edilecek. TOKİ Tuzla kurasına dair araştırmalar hız kazandı. İşte tüm merak edilenler..

TOKİ TUZLA KURASI NE ZAMAN?

TOKİ Tuzla ilçesi 5750 / 100000 Konut Toplu Konut Projesi (H.B.) kurası 16 Mart 2020 Pazartesi günü saat 11:00'da İnternetten Canlı Yayın olarak gerçekleştirilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.

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SÖZLEŞME NASIL İMZALANACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.