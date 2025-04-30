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TOKİ üzerinden algı oyunu! Yalanlarını DMM ortaya çıkardı

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve 'Avantajlı bir satış hikâyesi' başlığıyla servis edilen haberlere ilişkin DMM'den açıklama yapıldı. Bahse konu haberlerde geçen, 'TOKİ'ye bağlı Emlak Konut, Arnavutköy'deki bir arazisini 507,5 milyon TL'ye özel şirkete satma kararı aldı” şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

HABER MERKEZİ30 Nisan 2025 Çarşamba 16:41 - Güncelleme:
TOKİ üzerinden algı oyunu! Yalanlarını DMM ortaya çıkardı
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan ve "avantajlı bir satış hikâyesi" başlığıyla servis edilen haberlerin manipülasyon içerdiğini duyurdu.

Açıklamada, bahse konu haberlerde geçen, "TOKİ'ye bağlı Emlak Konut, Arnavutköy'deki bir arazisini 507,5 milyon TL'ye özel şirkete satma kararı aldı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığı ifade edildi.

"Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kapsamında herhangi bir arazi satışı gerçekleştirilmemiştir" denilen açıklamada, "Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'ndeki satış, 19 Şubat'ta başlatılan "Kazançlı Yatırım Kampanyası" kapsamında 48 adet bağımsız bölümün KDV dahil 507 milyon 213 bin 49 TL bedelle satışıdır" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu işlemin Emlak Konut GYO tarafından 19 Şubat 2025 tarihinde kamuoyuna duyurulan "Kazançlı Yatırım Kampanyası" kapsamında; peşinatsız, azalan taksitli ve 60 ay vadeli ödeme koşullarıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Haberlerde kampanya kapsamı, "şaibeli satış" algısı oluşturulmak için kullanılmıştır. Ancak bu satış işlemi; aynı ödeme koşulları, vadeler ve kampanya avantajlarıyla yüzlerce vatandaşımıza da eşit şekilde sunulmuş olan "Kazançlı Yatırım Kampanyası" kapsamında, tamamen şeffaf biçimde, kamuoyuna açık ve ilan edilerek gerçekleştirilmiş bir satış işlemidir. Kampanya, 27 Nisan 2025 Pazar günü sona ermiştir" ifadelerine yer verildi.

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