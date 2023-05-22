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TOKİ'nin indirim kampanyasından 27 bin 12 kişi yararlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), borcunu erken ödeyenler için düzenlediği yüzde 25 indirim kampanyasından 27 bin 12 kişi yararlandı.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:13 - Güncelleme:
TOKİ'nin indirim kampanyasından 27 bin 12 kişi yararlandı
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TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik düzenlenen yüzde 25 indirim kampanyasına başvurular tamamlandı.

Satışları 2021 sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2021 sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yerleri alıcılarının yararlandığı kampanya 24 Nisan-18 Mayıs'ta yapıldı.

Söz konusu kampanyada, 25 bin 356 kişi borç bakiyesinin tamamını kapatarak tapularını almaya hak kazandı.

- 1656 KİŞİ KISMİ ÖDEMEYLE İNDİRİMDEN FAYDALANDI

İndirim kampanyasında 1656 kişi ise kısmi ödeme yaparak yüzde 25 indirimden yararlandı. Buna göre kampanyadan toplam 27 bin 12 konut ve iş yeri alıcısı faydalandı.

Kampanyaya katılanların yüzde 81,56'sı borçlarını banka kredisi kullanmadan kişisel tasarruflarıyla kapattı.

İndirim kampanyasında, TOKİ ile protokol imzalayan ve satışlara aracılık eden kamu bankalarınca konut kredisi kullandırıldı.

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
  • toki
  • toki indirimi

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