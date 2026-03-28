TOKİ'ye başvuran vatandaşları hedef aldılar: Sahte site üzerinden milyonluk vurgun

TOKİ'nin 'İlk Evim' projesiyle ev sahibi olma hayali kuran vatandaşları hedef alan organize bir dolandırıcılık şebekesi, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda çökertildi. Sahte internet siteleri ve e-devlet kopyasıyla vatandaşların güvenini istismar eden şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda gözaltı gerçekleştirildi. Soruşturma sürecinde elde edilen bulgular, şebekenin profesyonel bir yapılanmayla hareket ettiğini gözler önüne serdi.

ŞÜPHELİLERİN YÖNTEMİ DEŞİFRE EDİLDİ

İzmir'de sahte internet siteleri üzerinden TOKİ 'İlk Evim' başvurusu yapan vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin kullandığı yöntemler deşifre edildi. Soruşturma kapsamında, şüpheli şahısların sosyal medya platformlarında ve arama motorlarında reklam vererek sahte internet sitelerini üst sıralara taşıdıkları belirlendi. Bu siteler üzerinden TOKİ İlk Evim başvurusu yapan mağdurların ilgisini çeken şüphelilerin, e-devlet sisteminin birebir aynısı olan sahte bir site tasarladıkları tespit edildi.

SAHTE DEKONT SİSTEMİYLE MAĞDURLARIN GÜVENİNİ KAZANDILAR

Müştekileri ikna etmek amacıyla sahte siteye kimlik bilgilerinin eklendiği anlaşıldı. Müştekilerin, girdikleri siteye T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapmalarının ardından 'Peşinat ücreti' adı altında belirtilen IBAN numaralarına para göndermeleri istendi. Şüpheli şahısların, gönderilen paranın iadesinin sağlanması bahanesiyle işlem dekontunun sisteme yüklenmesini isteyerek müştekilerin güvenlerini kazandıkları kaydedildi.

18 MAĞDURDAN TOPLAM 1 MİLYON 44 BİN 660 LİRA DOLANDIRILDI

Mağdurların dekontları sisteme yüklemesinin ardından şüphelilerin, 'Sigorta poliçe bedeli' ve 'İlk taksit bedeli' adı altında çeşitli miktarlarda para talep etmeye devam ettikleri tespit edildi. İzmir'de 18 müştekinin aynı yöntemle toplam 1 milyon 44 bin 660 Türk Lirası dolandırıldığı ve şüpheli şahısların bu yolla haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

34 ZANLIDAN 25'İ TUTUKLANDI, 11 FİRARİ ARANIYOR

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, toplam 45 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 zanlı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 25'i tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Firari durumdaki 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.