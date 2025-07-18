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Tokyaz davasında ''Ovezova'' detayı: Cinayet zincirinde Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet talebi

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı canice katledip cesedini valize koyan katil Cemil Koç hakkında 2023 yılında Diyarbakır'da Türkmenistan uyruklu Ejegul Ovezova'nın ölümüne ilişkin de tutuklama kararı çıktı. Savcılık, Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

AA18 Temmuz 2025 Cuma 18:49 - Güncelleme:
Tokyaz davasında ''Ovezova'' detayı: Cinayet zincirinde Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet talebi
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 Temmuz 2023'te merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde Ejegul Ovezova'nın (29) ikamet ettiği binada 8. katındaki evinin salon penceresinden düşerek ölmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bu kapsamda, Ovezova'nın Diyarbakır'da birlikte yaşadığı eski polis memuru Cemil Koç (38) hakkında hazırlanan iddianame, dün Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasının ardından İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanan Koç, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesine ifade verdi.

Mahkeme, isnat edilen suçlamaya ilişkin savunma yapan Koç'un, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı.

Sanığın yargılanmasına 27 Kasım'da başlanacak.

İDDİANAMEDEN

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık Cemil Koç hakkında hazırlanan iddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Olay yeri inceleme raporunda, ölen Ovezova'nın vücudunda yere çarptığı bölge haricinde herhangi bir yara ya da kesi izi olmamıştır. Ceset üzerinde yapılan otopsi işlemleri neticesinde hazırlanan raporlarda da ölen kişinin vücudunda yara kesi izi olduğuna dair herhangi bir tespit bulunmadı. Olay yerinde sehpa üzerinde, yatak kenarında ve çamaşır makinesi içinde bulunan yorganda ölen kişiye ait kan izleri tespit edildi. Ölen kişinin düştüğü pencere kenarında elverişli iz tespit edilemedi. Her ne kadar olayın meydana geldiği ev içerisinde farklı yerlerden elde edilen kan izlerinin ölen kişiye ait olduğu tespit edilmiş ise de ölen kişinin vücudunda yara kesi izi tespit edilememesi sebebiyle ev içerisinden elde edilen kan izleriyle ölüm olayı irtibatlandırılamadı. Ölen kişinin düştüğü pencere kenarında elverişli iz elde edilememesi de şüphelinin lehine delil olarak değerlendirilebilir.

Tırnaklarında DNA'sı bulundu

Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından düzenlenen, tırnaklar üzerinden alınan sürüntü örneğinde maktul Ovezova ile şüpheli C.K'den alındığı belirtilen kan örneklerinden elde edilen genotipler karışık olarak bulunmuştur. Bu husus, şüpheli ile maktül arasında olay anında meydana gelen bir tartışmaya ve fiziki mücadeleye delalet olarak değerlendirilmiştir. Şüphelinin olay tarihinde aralarında tartışma bulunan Ejegul Ovezova'yı ikamet ettikleri dairenin penceresinden düşürmek suretiyle ölümüne sebep olduğu ve üzerine atılı 'kasten öldürme' suçunu işlediğine dair kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphe elde edildiği anlaşılmıştır."

İddianamede, Ovezova'yı öldürdüğü iddiasıyla Koç hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İstanbul Eyüpsultan'da, üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın (22) cesedinin yol kenarında valizde bulunmasına ilişkin aralarında eski erkek arkadaşı ve eski polis memuru Cemil Koç'un da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmış, 7 zanlıdan Koç "tasarlayarak öldürme", diğer 6 şüpheli ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.

Cemil Koç'un, ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 2024 yılında polislik mesleğinden ihraç edildiği, hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak" suçlarından kaydı olduğu belirlenmişti.

Eski sevgilisi de 6. kattan düşmüş!

Parçalara ayırdığı cesedi valizle böyle taşımış
  • ayşe tokyaz
  • cemil koç
  • Ejegul Ovezova
  • müebbet

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