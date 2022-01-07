Büyükelçi Güngen ziyarette, "Türkiye'nin Expo 2025'e A kategorisinden katılma kararını" Bakan Wakamiya'ya resmen aktardı.
Görüşmede Expo 2025'in, Türkiye ile Japonya arasındaki tarihsel dostluk ilişkilerini kuvvetlendireceği ve ileriye taşıyacağına yönelik fırsat sunacağı vurgulandı.
Japonya'da düzenlenecek Expo 2025 hazırlıkları kapsamında iki ülkenin yakın iş birliği içerisinde çalışması konusunda mutabık kalındığına dikkati çekildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün telefonda görüştüğü Japon mevkidaşı Hayaşi Yoşimasa ile ikili ilişkileri ve ortak iş birliği alanlarını ele almıştı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi dostluk bağlarımıza uygun şekilde stratejik ortaklığımızı ileri seviyelere taşımaya kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.