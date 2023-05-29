Lüks güzellik merkezi projelerinin öne çıkan iç mimarları Tolga Gürsoy ve Ahmet Yalçın'ın en son uygulaması, Berna Sağlam Güzellik Merkezi oldu. Vizyoner girişimcilerin tercih ettiği tasarımcılar arasında yer alan ikili, hayata geçirdikleri çok sayıda lüks konut projesinin yanı sıra son dönemde güzellik merkezlerine getirdikleri yenilikçi bakış açısıyla da fark yaratmayı başardı.



BAMBAŞKA BİR GÜZELLİK MERKEZİ

Tolga Gürsoy, kalıcı makyaj konusunda markalaşmış olan Berna Sağlam'ın yeni girişimi Berna Sağlam Güzellik Merkezi'ni de ortağıyla birlikte farklı bir mekân haline dönüştürdü. Projenin detaylarını anlatan Gürsoy, "Güzellik merkezinde kalıcı makyaj, artistik makyaj, zayıflama, solaryum, cilt bakımı gibi hizmetler veriliyor. Bu kapsamda hem genel mekân hem de işlem odalarını ayrı ayrı ele aldık. Genel hacimlerde tasarım dilini daha net gösterirken, işlem odalarında sade bir uygulamayı tercih ettik" dedi.

MODERN TASARIMLAR

Dinamik bir mekân yaratmaya çalıştıklarını ifade eden Tolga Gürsoy, yaptıkları dokunuşları şöyle anlattı: "İşlemlerin rahatlıkla yapılabilmesi için beyaz renk ve aydınlatmaları ön plana çıkardık. Herkese açık mekânlarda grinin açık ve sıcak bir tonunu ağırlıklı olarak kullandık. Aralara ise koyu kiremit renkleri ile hareket kattık. Mobilyalardaki dikine çıta uygulamaları daha dinamik bir mekân yaratmamıza katkıda bulundu. Metal kısımlarda eskitme pirinç tonlarını modernize bir şekilde kullandık. Aydınlatma olarak sarkıtlar, spotlar ve gizli ışıkları kombine ettik."

ŞIK VE MODERN

Gürsoy şık ve modern bir tasarım dili tercih ettiklerini belirtti: "Mekân genelinde çok sayıda tabloya ve bitkiye yer verdik. Görsel olarak, ilham vermesi amacıyla Dimitra Milan'ın kadın temalı eserlerini seçtik. Giriş alanında bulunan büyük boy ayna ve üç boyutlu kadın görseli de bizce dikkat çeken detaylar arasında. Mekânı genel olarak değerlendirirsek; şık ve modern bir tasarım dili kullandığımızı söyleyebiliriz."