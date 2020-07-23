23 Temmuz 2020 Perşembe 14:31 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 14:37

2020 yılında olsak dahi halen günümüzde zaman zaman kadına şiddet haberleri duyuyoruz. Artık insanımız eskisine göre bu konuda daha duyarlı davrandığı için özellikle sokak ortasında yaşanan kadına şiddet vakaları çevredekilerin yetişmesi ile kısa sürede çözümlenmekte. Bunun dışında halen kadına şiddet uygulayıp yardım etmeyen birçok kesim de bulunmakta. Kadınlar ve erkekler bir olmadan yeni bir nesil ortaya çıkmaz. Kadınların bu konuda önemli bir rolü olmakta. Erkeklerin haklarının her yerde eşit olduğu gibi kadınların da eşit olması gerekir. Bu konuda son yıllarda atılan adımlar ile birlikte kadın erkek eşitliği de savunulmaya başlanmış olsa da halen yeterli düzeyde olmadığı görülmekte.

Sosyal medyada ve haberlerde karşımıza çıkan kadın şiddetinin sona ermesi için kadına şiddete karşı çıkan her bireyin bu konuda çalışmalar yapması ve bazı kadınların daha cesur olması gerekir. Şiddet gören her bir kadın bu durumu saklamamalı ve adalet karşısında hesabını aramalıdır. Ek olarak kadına fiziksel şiddet uygulayan erkekler için cezalar daha caydırıcı olmalı. Bu sayede kadın erkek eşitliği daha iyi bir duruma gelebilir.