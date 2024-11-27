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Tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.

IHA27 Kasım 2024 Çarşamba 17:33 - Güncelleme:
Tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
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Kaza, Safranbolu-Bartın kara yolu Kirkille mevkiinde meydana geldi. Onur Fındık (42) idaresindeki 54 LP 991 plakalı tomruk yüklü kamyon Safranbolu istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilip sürüklendi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada araçtan fırlayıp tomrukların altında kalan sürücü hayatını kaybederken yanında bulunan Yunus Aslan (36) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerin polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, polis ekipleri kamyondan söktükleri takometreyi başka bir kamyonete takarak hem sürücüyü hem de hızı tespit etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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