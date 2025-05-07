CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, tonlarca çöpü doğaya atarak çevre katliamına zemin hazırladı. Bakanlık, çevre kanununa istinaden belediyeye idari para cezası uyguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bakanlık ekiplerince İzmir'in Tire ilçesi Karatepe mevkiinde yapılan denetimde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından evsel nitelikli atıkların açık alanda depolandığı tespit edildi.
Çevre Kanunu kapsamında kirliliğe neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 lira idari para cezası uygulanırken, sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince İzmir'in Tire ilçesinde yapılan denetlemeler sonucu Karateke mevkiinde açık alanda vahşi çöp depolama yapıldığı tespit edilmiştir.— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) May 7, 2025
İlgili Çevre Kanununa istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 TL idari para cezası... pic.twitter.com/4cm7XLPE6W