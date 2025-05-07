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Tonlarca çöpü doğaya dökmüşler... CHP'li İzmir Belediyesinden çevre katliamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 TL idari para cezası uyguladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir'in Tire ilçesinde yapılan denetlemeler sonucu Karateke mevkiinde açık alanda vahşi çöp depolama yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

HABER MERKEZİ7 Mayıs 2025 Çarşamba 12:29 - Güncelleme:
Tonlarca çöpü doğaya dökmüşler... CHP'li İzmir Belediyesinden çevre katliamı
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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, tonlarca çöpü doğaya atarak çevre katliamına zemin hazırladı. Bakanlık, çevre kanununa istinaden belediyeye idari para cezası uyguladı.

TONLARCA ÇÖPÜ AÇIK ALANA ATTILAR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bakanlık ekiplerince İzmir'in Tire ilçesi Karatepe mevkiinde yapılan denetimde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından evsel nitelikli atıkların açık alanda depolandığı tespit edildi.

Çevre Kanunu kapsamında kirliliğe neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 lira idari para cezası uygulanırken, sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

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