İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2026 Cumartesi / 7 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tonlarca su yola aktı! Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
Güncel

Tonlarca su yola aktı! Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Torba-Gölköy yolunda ana isale hattının patlarken, yol adeta dereye döndü.

AA23 Mayıs 2026 Cumartesi 22:00 - Güncelleme:
Tonlarca su yola aktı! Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
ABONE OL

Torba-Gölköy kara yolu Demir mevkisinde, içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından asfaltın parçalandığı yolda çukur oluştu, tonlarca su ise yola aktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi.

İsale hattındaki su kesilirken, trafik akışı kontrollü sağlandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Bölgede onarım çalışması başlatıldı.

Öte yandan, patlamanın hemen ardından yolun adeta dereye döndüğü anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.