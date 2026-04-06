Tophane'de korku dolu anlar! İkna olacakken surdan düştü

Bursa'da Tophane surlarına çıkan bir kişi, eşinin kendisini terk ettiği gerekçesiyle intihar tehdidinde bulundu. Ekipler şahsı yaklaşık 4 saat boyunca ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sürerken ayağı kayan şahıs surlardan düşerek yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA6 Nisan 2026 Pazartesi 10:33
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Tophane surlarında yaşanan olay, yürekleri ağıza getirdi. Alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs surlara çıkarak elindeki 4-5 adet jiletle kendisini keseceğini ve intihar edeceğini söyledi.

Olayı gören vatandaşlardan biri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, bir diğer vatandaş ise şahsın elindeki jiletlerden bazılarını almayı başardı. Ancak şahsın surlara çıktığında elinde hala jilet bulunduğu görüldü.

Şahıs, olay boyunca "Ezgi" isimli eşinin olay yerine gelmesini istedi. Eşini görmeden bulunduğu yerden inmeyeceğini söyleyen şahıs, borçları olduğunu ve eşini aldatmadığını, kendisini ona ispatlamak istediğini dile getirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, şahsı ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti.

Yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmalarının devam ettiği sırada şahıs ayağı kayarak surlardan düştü. Düşme sonrası harekete geçen itfaiye ekipleri, şahsı bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Şahsı ikna etmek için dil döken ve onunla konuşan bir kişi de durumu kameralara anlattı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

  • intihar tehdidi
  • ikna çabaları
  • itfaiye kurtarma

