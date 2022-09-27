Bakan Muş açıkladı: Son yılların en büyük operasyonu
Ticaret Bakanı Mehmet Muş yurda kaçak yollarla sokulmak istenen kaçak içki operasyonunun detaylarını paylaştı. Bakan Muş açıklamasında 'Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza Ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleştirildi. Toplam 86 Bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu.
Bakan Muş açıklamasında "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza Ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleştirildi. Toplam 86 Bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu.