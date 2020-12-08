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  • Bakan Koca'dan Kovid-19 uyarısı! Test sayısı 2 milyona ulaştı
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Bakan Koca'dan Kovid-19 uyarısı! Test sayısı 2 milyona ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti.

AA08 Aralık 2020 Salı 19:19 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 19:30
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Bakan Koca "Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000’e toplamda ise 20.000.000’a ulaştık." dedi.

Türkiye’de son 24 saatte 33.198 koronavirüs vakası tespit edildi, 211 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200 bine toplamda ise 20 milyona ulaştık."

Ağır hasta sayısı 5 bin 882 oldu, son 24 saatte 5 bin 245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e yükseldi.

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