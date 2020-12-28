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Toplanması ve satışı yasak olan bir ton kum midyesi yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, toplanması ve satışı yasak olan 1 ton kum midyesi ele geçirildi. Şüpheliye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 100 bin lira ve ayrıca jandarma trafik ekiplerince de 1288 lira idari para cezası uygulandı.

AA28 Aralık 2020 Pazartesi 13:58 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:58
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Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesinde gerçekleştirdiği yol denetimlerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, kaçak yollarla yurt dışına götürülmek üzere hazırlanan 1 ton midyesi ele geçirildi.

Şüpheliye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 100 bin lira ve ayrıca jandarma trafik ekiplerince de 1288 lira idari para cezası uygulandı. Araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Ele geçirilen 1 ton kum midyesi, denize bırakılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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